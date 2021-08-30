天水圍呎價再破2萬　Wetland Seasons Bay三房特色戶呎造20530元

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期銷情理想，首、次兩輪銷售均即日沽清全數單位，項目今日（30日）連錄10宗招標成交，繼上周六（28日）次輪銷售後再下一城。

據成交紀錄冊顯示，Wetland Seasons Bay 1期於8月30日，單日新增10宗成交，全部以招標形式售出，包括9伙別墅單位及一伙住宅大樓特色戶。售出單位成交價由1,088萬至1,708.1萬元，成交呎價介乎13,686元至20,530元。

上述10伙當中，成交價最高之單位為第3B座10樓C1室，屬三房一套特色單位，實用面積832平方呎、連73平方呎平台及316平方呎天台，以1,708.1萬元成交，折合呎價20,530元，為整個項目迄今最高之成交金額。

至於別墅單位則錄得9宗成交，當中以別墅WV8的3樓A室之成交價最高，實用面積909平方呎，屬四房一套連工作間戶型、連195平方呎平台，成交價1,650萬元，呎價18,152元。