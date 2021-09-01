萬科就牛頭角3幢舊樓申請強拍　估值逾3.59億

土地審裁處文件顯示，有財團就牛頭角定富街三幢舊樓向土地審裁處申請強拍，以統一業權發展，市場對整個項目的估值約逾3.59億元。

上述三幢物業，分別為定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓，同為樓高6層之商住大廈，樓齡逾五十年。翻查資料，萬科香港的相關人士分別持有上述三幢物業分別92.86%、91.67%、93.75%之業權，尚餘5伙未能收購，市場估值逾3.59億元。

項目地盤面積7,595平方呎，屬住宅（甲類）用地，若重建為商住物業，最高地積比率為9倍，最高可建樓面面積約6.84萬平方呎。項目位置鄰近觀塘道休憩處。

萬科香港近年積極收購舊樓，以增加土地儲備，如上半年接連購入深水涉海壇街272號地舖，及醫局街227至233號舊樓。

上述為今年第10宗強拍申請。

萬科就牛頭角定富街三幢舊樓，申請強拍。

過去十年完成處理246宗強拍申請

此外，發展局局長黃偉綸今日以書面回覆有關強拍申請數字的查詢，指自2011年至今年7月31日，土地審裁處合共接獲304宗強拍申請。當中，已完成處理有246宗，其中113宗獲發出強制售賣令，另約54%、即133宗則被終止、撤銷、駁回或循其他途徑達成和解。此外有58宗申請仍在處理中。

就已完成處理的246宗案件中，有195宗（約80%）均在申請提交後兩年內完成處理，當中109宗申請在逾一年但不超過兩年內完成處理，86宗在一年內完成處理。此外，有38宗（約16%）個案需時逾兩年但不超過3年，另有13宗（5%）個案需時逾三年。

黃偉綸表示，當案件涉及大量少數份數擁有人，尤其是當中部分人沒有法律代表時，部分申請或需更長時間處理，及進行和解協商或調解。