三盤對壘｜揚海9日累收3750票　THE HENLEY III 明晚截票

本周六（4日）三大新盤齊推，合共涉573伙，綜合市場消息，三個新盤累計收約9,600票，凍結市場大批購買力。其中，嘉里（0683）與信置（0083）的黃竹坑站揚海，以及新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期，已於今日（2日）下午截票，兩盤分別收3,750票及5,000票；至於恒地（0012）啟德THE HENLEY III 則於明晚截票，恒地表示暫收850票。

THE HENLEY III 累收850票 超購7.5倍

THE HENLEY III 為周六銷售的三個新盤中，唯一尚未截票，恒地營業（一）部總經理林達民表示，截至今日（2日）下午3時，項目累收850個認購登記，以周六推售100伙計算，超額認購7.5倍，他有信心會收逾千票。

他續指，首輪刻意揀選總價較低之單位推售，料會供不應求，首輪銷售後會隨即推出新一批單位。項目將於周五晚上8時截票，周六早上抽籤及發售。

Wetland Seasons Bay收5000票 超購逾16倍

至於嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，本周六首輪推售，發展商表示，累計收得3,750票，以周六售單售188伙計算，超額認購近19倍。

至於Wetland Seasons Bay已屆第三輪銷售，發展商公布，今輪銷售收逾5,000個認購登記，以項目周六以價單銷售285伙計算，超額認購逾16倍。