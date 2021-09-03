一文看清｜周末三盤賣近600伙　逾半數千萬有找　最平430萬可上車

踏入9月份，多個新盤魚貫登場，首個周末（4日）更有三大新盤同日較量，包括嘉里（0683）夥信置（0083）黃竹坑站揚海、恒地（0012）啟德THE HENLEY III、以及已進行兩輪銷售的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay，合共有573伙應市。如再加上其他新盤貨尾，本周末共有近600伙開賣，暫為今年一手市場最熱鬧之周末。

【周六三大新盤銷售資料】

三盤定位各異 由400多萬至3000多萬皆有

參考三個新盤分布於港、九、新界，其定價及目標客群亦迥異。當中，以Wetland Seasons Bay入場門檻最低，其折實最平一伙售價由430.16萬元起、呎價1.6萬元，即預算500萬元內已足夠購入一伙開放式單位，雖然數量不多，但對上車客或長線收租客具吸引力。

至於主打鐵路上蓋的黃竹坑站揚海，承接第一期晉環的勢頭，定價同樣戶戶過千萬，折實最平一伙一房單位也要索價1,079.92萬元，呎價3.1萬元，估計是吸引大家族、換樓客等。中原地產住宅部總裁陳永傑指，本周六三盤齊推，「由400餘萬元細價樓，至數千萬元的貴價樓都有，貨源一應俱全，相信係發展商趁市旺『大包圍』方式吸客。」

1000萬以下盤源約367伙 Wetland選擇較多

除揚海外，其餘兩新盤均有不少1,000萬元以下的選擇，共約有367伙，分布於THE HENLEY III（83伙）及 Wetland Seasons Bay（284伙），後者可供選擇的戶型款式也較多。

參考Wetland Seasons Bay周六推售之單位，涵蓋開放式至三房合共約6款開則，如預算在1,000萬元以下，有開放式、一房及兩房選擇；至於在THE HENLEY III 則只有開放式及少數一房戶，選擇相對少。不過，THE HENLEY III 勝在挾啟德發展區及屯馬線優勢，交通較濕地公園旁的Wetland Seasons Bay方便。兩盤的樓花期同樣不足一年。

【Wetland Seasons Bay 連裝修示範單位】

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預算1200萬三盤皆有選擇 可戰揚海一房

若然買家手持1,200萬元，則三大新盤皆有選擇。如在Wetland Seasons Bay 已足夠購入兩伙開放式或一房戶；同等預算想買THE HENLEY III ，料僅夠買一伙開放式或一房，以及少部分低層兩房。若買家有意入市揚海，1,200萬元預算僅足夠以折實價購入項目之一房戶。揚海兩房最低售價，折實亦要1,421.2萬元起。

值得留意的是，揚海周六以價單發售188伙，發展商預留多達156伙、即逾八成單位供大手客選購，最先揀樓的A1組入場門檻約3,200萬元。

據發展商早前公布資料，大手客約佔30%，故只求買一伙自用的買家，或未必容易購得心頭好，畢竟項目設A1及A2兩個大手客時段，並以先到先得形式發售。市場分析指，上述大手客入場價較黃竹坑站第一期低約30%，加上有海景，相信會吸引不少投資者、甚至城中名人富豪出手入市。

【THE HENLEY III 交樓標準示範單位】

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【揚海連裝修示範單位】