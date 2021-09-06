何文田傲玟罕有被取消預售樓花　藝人陳家樂上月終止交易

據地政總署資料，8月份錄得一宗被取消預售樓花同意書的個案，涉及住宅項目為高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，該盤於2021年8月27日被取消預售文件，涉及住宅單位數目為379伙，料為歷來首宗被取消預售樓花的個案，意味進入現樓階段前，也不可進行樓花銷售。

發展商：調整以現樓發售 惟未提供關鍵日期

《香港01》向發展商查詢，發展商回覆表示，有關項目已經取消預售樓花，公司有信心短期內可以落成，故調整策略以現樓發售。項目較早前已取得佔用許可證（Occupation Permit，又稱入伙紙），公司會繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。

至於已購買樓花的買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，後者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。

問及傲玟會否有新的關鍵日期，發展商則表示暫時未能提供。此外，目前傲玟依然未獲批滿意書，因此仍處於樓花階段。

（地政總署文件）

一再延遲交樓 未透露預計關鍵日期

傲玟位於何文田常盛街17號，設6座，提供401伙，最初預計交樓日期為2020年11月底。至去年10月，高銀更新樓書的預計交樓期至今年5月29日。惟今年5月31日，發展商再公布受疫情及天氣影響，需要延遲交樓，當日計已較原定日期遲了六個月。然而，隨後一直未有再透露新交樓日期。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，上述事件料為首宗住宅新盤被取消預售樓花同意書的個案。他指，地政總署規定發展商申請預售樓花同意書，主要是要發展商證明具備足夠技術和資金完成發展項目，以保障消費者權益。

測量師：取消預售 防止再有新買家

若新盤被地政總署取消預售文件，估計有機會是發展商未能證明有穩健的財政狀況，令政府當局有所懷疑；又或是建築進度未能達標，「可能起樓起慢咗，證明唔到進度」。

此外，他認為，地政總署取消預售樓花，旨在防止再有新買家購買相關住宅新盤，「不希望再有新苦主」。他又直言，「目前依一刻還未算係爛尾樓，不過只可以講有一定風險，亦有較大機會發生（爛尾）」。

錄多宗終止交易藝人陳家樂上月離場

由於交樓入伙日期一拖再拖，傲玟出現多宗終止交易個案。其中，單位原買家、藝人陳家樂於2019年11月購入傲玟2座中層B室，其時以5,045.2萬元招標成交，呎價35,405元。但據成交記錄冊資料，他上月已終止有關交易。據知不排除他可獲退回全數樓價，料涉額逾半億元。

自項目發展商宣布再延遲交樓後，傲玟累計錄得5宗終止交易個案，涉及樓價總值逾2.18億元。自2019年11月開售以來，傲玟銷情緩慢，若扣除6伙（其中一宗為宣布延遲交樓前之撻訂）終止交易個案，僅賣出23伙，佔項目單位總數401伙不足6%，意味仍有九成多單位待售。

對於出現終止買賣個案，發展商早前回覆傳媒查詢時稱，已通知各買家有關傲玟需延遲交樓事宜，受影響買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，後者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。

發展商又指，傲玟早前已取得佔用許可證（又稱入伙紙），惟受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，部分建築材料未能如期運送，導致項目施工期出現延誤。