歷來首宗！　何文田傲玟被取消預售樓花　藝人陳家樂上月終止交易

據地政總署資料，8月份錄得一宗被取消的預售樓花同意書的個案，涉及住宅樓盤為高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，該盤於2021年8月27日被取消預售文件，涉及住宅單位數目為379伙。料為歷來首宗被取消預售樓花的住宅個案。

《香港01》正向發展商查詢跟進工作。

（地政總署文件）

一再延遲交樓 未透露預計關鍵日期

傲玟位於何文田常盛街17號，設6座，提供401伙，該盤最初預計交樓日期為2020年11月底。至去年10月高銀更新樓書的預計交樓期至今年5月29日。惟今年5月31日，發展商公布受疫情及天氣影響，需要延遲交樓，當日計已較原定日期遲了六個月。然而，是次再公布延期，且未有再透露新交樓日期。

錄多宗終止交易藝人陳家樂上月離場

由於交樓入伙日期一拖再拖，傲玟出現多宗終止交易個案。其中，單位原買家、藝人陳家樂於2019年11月購入傲玟2座中層B室，其時以5,045.2萬元招標成交，呎價35,405元。但據成交記錄冊資料，他上月已終止有關交易。不過，據知不排除他可獲退回全數樓價，料涉額逾半億元。

自項目發展商宣布再延遲交樓後，傲玟累計錄得5宗終止交易個案，涉及樓價總值逾2.18億元。傲玟自2019年11月開售以來，銷情緩慢，若扣除6伙（其中一宗為宣布延遲交樓前之撻訂）終止交易個案，僅賣出23個單位，佔整項目單位總數401伙不足6%，意味仍有九成多單位待售。

對於出現終止買賣個案，發展商早前回覆傳媒查詢時稱，已通知各買家有關傲玟需延遲交樓事宜，受影響買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，後者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。發展商又指，傲玟早前已取得佔用許可證（又稱入伙紙），惟受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，部分建築材料未能如期運送，導致項目施工期出現延誤，該公司會繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工，並會與受影響的買家保持緊密溝通。