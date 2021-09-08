傲玟被取消預售　銷監局：若賣方未履行合約　買家有權提民事訴訟

高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，罕有地遭取消預售樓花。就已購入單位的買家，一手住宅物業銷售監管局（銷監局）指，按《一手住宅物業銷售條例》，賣方必須在銷售前最少7日、及在銷售期間提供售樓說明書，就未落成的發展項目或尚待符合條件的已落成發展項目，賣方須在售樓說明書中列明該發展項目的預計「關鍵日期」。若買方認為賣方未有履行有關合約條文，可考慮就其應有的權利向賣方提出民事訴訟。

銷監局又指，就未落成發展項目或尚待符合條件的已落成發展項目，《條例》規定買賣合約須載有強制性條文，述明如賣方於指明日期，或經批予延後日期前未能完成發展項目，買方則可撤銷買賣合約，而賣方須於合約撤銷後的7日內，退還買家已根據合約支付的所有款項，包括該款項的利息。

指定日期後六個月未完工 買方可撤銷合約

如買方不在指明日期（或經批予延後日期），之後的28日內撤銷合約，即當作買方選擇等待發展項目完成。在此情況下，賣方須向買方支付買家據合約已付款項的利息。

據買賣合約的強制性條文，即使買方沒有在上述的時限內撤銷合約，如發展項目未能在指明的日期（或經批予延後日期）起計的六個月內完成項目，買方亦可撤銷合約，而賣方須於合約撤銷後的7日內，將買方根據合約支付的所有款項，連同該等款項的利息，退還買方。