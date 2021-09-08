啟德THE HENLEY III 加推81伙　或保留部分單位現樓推售

恒地（0012）旗下啟德新盤 THE HENLEY III，今日（８日）公布新一張價單3號，涉及81伙，整批折實平均呎價28,803元，較1號及2號價單分別貴2.1%及0.4%，折實入場價616萬元起。

3號價單提供81伙，實用面積介乎229至778平方呎，涵蓋開放式至三房戶型，當中開放式及一房連衣帽間單位，各佔25伙。價單定價由648.4萬至2,677.1萬元，發展商維持最高折扣5%，折實售價由615.98萬至2,543.24萬元，折實呎價25,631元至34,059元。

恒地林達民（左）指，或保留部分單位，待體育園落成後，以現樓形式發售。

林達民：或保留部分向體育園單位現樓推

恒地營業（一）部總經理林達民指，今批單位景觀以山景為主，向海單位只佔約10%。林達民續表示，新一批單位有機會下周以先到先得形式發售，他又指，目前啟德體育園尚未成形，有機會保留部分體育園景觀之單位，待體育園落成後以現樓形式發售。

THE HENLEY III 位於啟德沐泰街7號，合共提供404伙。項目上周六首輪銷售，至今共售出72伙，套現6.6億元。至於整個THE HENLEY 項目至今累售約365伙，套現約38.25億元。