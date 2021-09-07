鰂魚涌THE HOLBORN周四開價　先推開放式及一房｜示範單位直撃

恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN，今日（7日）開放三個示範單位予傳媒參觀，包括一房及兩房戶型。

恒地營業（二）部總經理韓家輝指，最快本周四（9日）推出首張價單，以及於本周末開始收票，預計最快下周末開售。示範單位亦會於本周四開放予公眾參觀。韓家輝續指，首張價單定價將參考港島區新盤，將先集中推一房及開放式單位。他表示，項目主要吸引上車及換樓客為主。

↓↓一房交樓標準示範單位↓↓

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一房示範單位以B座28樓B5室為藍本，實用面積255平方呎，設有交樓標準及經改動連裝修示位各一個。單位客飯廳呈長形佈局，配開放式廚房，客飯廳外接露台。要進入浴室需先經過睡房，屬黑廁設計。

↓↓一房連裝修、經改動示範單位↓↓

兩房示範單位，以A座28樓A1室為藍本，實用面積452平方呎。單位入口設有長走廊，而客飯廳呈長形佈局，兩邊分別連接露台及工作平台，具對流通風效果；廚房屬開放式設計；浴室非黑廁。單位其中一個賣點是樓高3.5米。

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓

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THE HOLBORN位於筲箕灣道1號，共提供420伙，涵蓋開放式至三房戶型，其中，標準一房單位佔約57%，開放式單位佔約34%。