紅磡曼翹周六賣樓　市傳多家大型銀行拒接樓花按揭

桂洪集團旗下紅磡曼翹定於本周六（18日）盡推全數130伙作首輪銷售，累收逾5,000票。惟有市場消息指，多家大型銀行暫時不接受曼翹的樓花按揭申請。換言之，買家除可選擇建築期付款外，若選用即供付款或有機會要「一炮過」支付全數樓價。

據項目銷售資料顯示，項目提供兩種付款方法，45天即供付款照定價減8%，建築期付款則減樓價6%，樓價優惠相差兩個百分點。而項目樓花期約為10個月。有傳多家大型銀行拒絕承造其即供付款按揭。

桂洪：買家可免手續費轉換付款辦法

桂洪集團表示，發展商一直與銀行協調按揭及財務安排，據悉大部份銀行均願意為項目提供建期按揭。集團又指，買方於簽署正式買賣合約後可免手續費提出轉換付款辦法，建議買家選擇付款辦法前清楚了解自己的財務狀況及按揭安排。

莊錦輝：料與近期多個新盤延遲交樓有關

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，大型銀行同時拒做即供按揭屬本港史上首見，相信是由於近期多個新盤出現異常延遲交樓個案，甚至有樓盤被取消預售樓花，加上這次有關新盤的發展商及物業屬單幢式、中小型規模，銀行對於其樓花即供按揭計劃的取態審慎，因此收緊相關按揭審批。

莊錦輝補充指，過往亦有個別銀行選擇不接受新盤即供按揭申請，主要亦是考慮到樓盤規模等因素。另外，莊錦輝表示，曼翹的即供及建期計劃之間的折扣優惠相差僅兩個百分點，並要求於45天內完成付款，即供付款方式吸引力較低，預期大部份準業主會傾向選擇建期付款計劃。

本報就此事向中銀、滙豐等銀行查詢，惟至截稿前未獲回覆。另有業界指，自恒大旗下屯門恆大‧珺瓏灣2期延遲交樓，以及高銀何文田傲玟被取消預售樓花後，銀行對小型發展商的樓花按揭取態轉審慎。

曼翹上周四（9日）公布首張價單，入場費331.8萬元起，屬近三年市區新盤最低入場價，及後再加推。項目至今累收約5,000個認購登記，以周六賣130伙計算，超購約37倍。而桂洪集團由已故「釘王」陳桂洪創辦，多年未有在港推盤。