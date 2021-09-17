北京提新任務？梁志堅指未接獲通知　或與農地儲備充足地產商有關

《路透》報導，北京政府向香港地產大亨提出新任務，包括將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題。香港地產建設​商會執委會主席梁志堅對此表示，未接獲相關通知，但認為相信與擁有大量農地儲備的發展商有關，又指政府可以加快審批農地發展項目，以增加供應。

梁志堅回覆《香港01》表示，商會未有收到來自北京政府的通知，惟個別地產商會否接獲通知則不清楚。不過他估計，假若北京政府真的向香港發展商提出要求，相信與擁有大量農地儲備的發展商有關。

偏遠住宅申請多年未批

對於有報導指香港發展商需要幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題，梁志堅認為，責任並非全部落在發展商身上，「有好多偏遠住宅項目，申請左十幾年都做唔到」，直言程序上可以更加快捷，相關部門也需要做好基建配合。

梁志堅：「愛國，做生意嘅都要了解」

此外，有傳北京政府不再願意容忍「壟斷行為」，梁志堅則認為，香港房地產市場沒有這類情況，「大型地皮除左由大發展商投得，有時都會有幾間中小型發展商合作投得」。

至於北京政府希望地產商更加「愛國」，梁志堅就指「其實每個人都應該愛國，做生意嘅都要了解」，又指做公益的事「大有大做，細有細做，最重要做到生意」。