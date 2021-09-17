CCL報189.14點　按周跌0.33%　分析：於高位窄幅爭持

中原城市領先指數CCL報189.14點，按周跌0.33%。其他指數亦持續回軟，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.38點，按周跌0.41%；CCL(中小型單位)報189.70點，按周跌0.37%。

新界東CCL_Mass創歷史次高

分區指數方面，新界東CCL_Mass報208.27點，按周升2.43%，升幅為近12周最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，繼新界西CCL_Mass及九龍CCL_Mass先後創歷史新高後，新界東CCL_Mass發力追回落後，今周創下歷史次高水平，距離歷史高位208.82點相差僅0.26%，有望成為第三個成功破頂的分區指數。

九龍、港島、新界西指數齊跌

至於其他三區指數本周齊跌，九龍CCL_Mass報187.85點，按周跌1.10%；港島CCL_Mass報196.12點，按周跌1.43%，距離自己歷史高位相差1.57%；新界西CCL_Mass報172.61點，按周跌0.27%，跌幅收窄，有望於172點水平企穩。中原分析指，四區走勢各自反覆，拖累CCL於高位窄幅爭持。