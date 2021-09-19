曼翹首輪沽出128伙　97%買家選用建築期付款

桂洪集團旗下紅磡單幢盤曼翹，上周傳出被多家銀行拒接其樓花按揭申請，但無礙銷情，昨日（18日）首輪開售130伙，即日沽出128伙。據成交紀錄冊資料，沽出單位中，佔124伙的買家是採用建築期付款法，佔比高達97%，選用即供的只有4伙。

據銷售資料，曼翹本身只提供兩種付款方法，分別為建築期及即供（又稱45天現金優惠付款），兩種方法可獲得的樓價折扣各為6%及8%，僅相差兩個百分點。上周，市傳多家大型銀行不接受曼翹的樓花按揭申請，即買家如選用即供，有機會需要「一炮過」支付全數樓價，選擇建築期付款則不受影響。

參考成交紀錄資料，曼翹昨沽出的128伙中，佔124伙是選擇建築期付款，比例高達96.9%；而採用即供的則只有4宗，佔比約3%。

曼翹昨首輪銷售130伙，售樓處人山人海。

有按揭業界人士指，由於項目大部分單位銀碼相對細（全數成交額均在700萬元以內），料不少買家為長線投資者，加上兩種付款方式所得的折扣差別不太大，故消息下，推動買家近乎「一面倒」選用建築期付款，料為近年採用建築期付款比例最高的一手新盤。

曼翹於9月9日公布首批50伙，折實均價19,648元，折實入場費低至332萬元起，成為近三年市區入場費最低的新盤，成功引起市場注目，即使傳出被銀行拒接樓花按揭的消息，項目仍收逾8,100票，超購逾61倍。

雖然入場門檻低，不過項目個別單位仍創出高價，如頂層A室、一伙面積188平方呎的開放式單位，成交價539.5萬元，呎價28,697元，料為紅磡區開放式戶呎價新高。

桂洪集團由「釘王」始祖陳桂洪於1972年創立，初期活躍於舊樓併購活動，及後成為中小型發展商。其對上一個在港發展的樓盤已是十八年前，即2002年落成的北角和富豪庭，及2003年落成的山頂堪仕達道1號，現相隔十多年後再度在港推售住宅項目。