港鐵東涌配電站住宅項目今起招意向　估值最高逾56億

港鐵（0066）公布，東涌牽引配電站物業發展項目，今日（21日）起招收意向書，為區內事隔十年後首次再推住宅地皮，截收日期為下周二（9月28日）。市場預計，項目估值逾56億元。

提供最多1800伙 本月28日截收意向書

上述項目為東涌市地段第50號之地段，位於東涌文東路、毗鄰東涌北公園，一條馬路之隔為大型住宅屋苑映灣園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，其住宅樓面面積上限為939,568平方呎，可提供1,400至1,800個住宅單位。港鐵公司在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單以邀請發展商及/或財團遞交正式標書。

萊坊林浩文表示，東涌配電站項目，每呎樓面地價估值約4,500至5,500元。（資料圖片）

萊坊料30家發展商遞交意向書

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文預計，項目將吸引約30家發展商遞交發展意向，料最終正式入標數目約10份。他又預料，項目每呎樓面地價約4,500至5,500元，即估值約42億至51億元。

中原測量師行張競達表示，地皮毗鄰大型指標屋苑映灣園，與第一期最為貼近。他相信地皮有一定發展潛力，料發展中小型單位為主，預計每呎樓面地價約6,000元，估值約56.4億元。

參考東涌對上一幅住宅地，為新地（0016）於2011年以37.7億元投得的東涌55A區限呎地，即為現已入伙的東環，當時每呎樓面地價約2,758元。至於區內對上一幅招標的官地為東涌第57區，屬商業地，可建樓面約126萬平方呎，去年推出接獲3份標書，最終流標收場。