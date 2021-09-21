天水圍Wetland Seasons Bay新增3宗撻訂　料殺訂逾82萬

新盤市場續錄撻訂個案，其中新地（0016）旗下兩盤、包括天水圍Wetland Seasons Bay第1期及屯門御半山1期，分別新增3宗及兩宗撻訂。

據成交紀錄冊顯示，Wetland Seasons Bay新近遭撻訂單位，分別為3B座2樓A7室、5B座2樓B7室及5B座1樓B7室，實用面積由271至412平方呎，一律於項目第4輪銷售當日（9月11日）售出，成交金額介乎457.69萬至709.97萬元，共涉及樓價1,656.97萬元。

上述單位新近均顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易未有進展」，估計買家已撻訂離場，料遭沒收5%訂金，涉及24.4萬至35.4萬元不等，發展商合共殺訂82.8萬元。其中，第3A座2樓A7室，實用面積412平方呎，屬兩房間隔，於9月11日以709.9萬元成交，買家現撻訂料損失5%訂金，涉約35.4萬元。

Wetland Seasons Bay至今累錄10宗撻訂，累計殺訂逾302萬元。

御半山增兩宗撻大訂 料殺訂逾195萬

同系已屆現樓的屯門御半山1期，新錄兩宗撻大訂個案，共涉樓價1,305.7萬元，料合共殺訂逾195.8萬元。

據成交紀錄冊顯示，御半山1A座11樓D室及1B座19樓H室，分別於9月20日記錄為終止交易。其中，1A座11樓D單位，實用面積399平方呎，於2018年9月15日以665.88萬元成交，買家採建築期成交，料遭沒收15%訂金、即約99.8萬元；至於1B座19樓H室，實用面積為386平方呎，則於2018年9月12日以639.8萬元成交，買家同樣採建築期成交，料損失15%訂金，涉約95.9萬元。