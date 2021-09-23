日出康城LP10加推179伙　首推兩房海景戶　折實售1178萬起

由南豐發展的日出康城第十期LP10，將展開第二輪銷售部署，今日（23日）推出5號價單，涉及179伙，整批折實平均呎價17,436元，並首推兩房兩套連儲物房海景單位。項目將於明天（24日）起收票。

價單5號涉及179伙，涵蓋兩房至四房戶型，價單定價由1,198.7萬至2,838.2萬元，價單呎價由18,907元至24,602元。發展商繼續提供最高20.5%折扣，即折實售價由953萬至2,256.4萬元，折實呎價15,032元至19,559元。當中，首推的兩房兩套海景單位佔42伙。

南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎（右三）、香港地產處執行董事許謙讓（右二）及銷售部助理總經理李振東（右一）。

平均呎價較上一張高約6%

今批入場單位為第1A座7樓D室，實用面積634平方呎，為兩房園景戶，折實售953萬元，折實呎價15,032元。至於首推的42伙兩房兩套海景單位，一律位於2B座，實用面積711至712平方呎，折實售價由1,177.8萬元起。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓指，今張價單平均呎價較上一張高約6%，定價考慮到日出康城發展日漸成熟，同區樓價上半年升幅已達7%，加上項目關鍵日期距今不足一年，認為加價屬合理水平。

南豐發展銷售部助理總經理李振東則表示，LP10迄今已累售533伙，佔全盤893伙近60%。