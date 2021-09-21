遊戲規則改變　美聯：消息料拖慢二手樓價升幅　籲政府有序增供應

市傳中央閉門會見本港主要地產商，要求協助解決房屋問題，又指「遊戲規則已改變」、「不容壟斷」，消息引發地產股大幅波動。樓市方面，美聯物業行政總裁布少明認為，本港樓價一直處於「高位爭持」局面，料相關消息將進一步拖慢二手樓價升幅及成交，或要待10月6日《施政報告》公佈後，房屋及土地政策塵埃落定，後市才有望明朗化。

增供應需「井然有序」 不要操之過急

布少明又指，基於四大利好樓價因素不變，故仍繼續睇好中長線的樓價走勢。然而，受疫情困擾，經濟未完全復甦，增加供應需「井然有序」，不要操之過急。

布少明表示，自2018年爆發中美貿易戰以來，本港樓市一直「好淡爭持」，現時樓市仍未擺脫此局面，今年8月樓價突破歷史新高後，即現輕微波幅，明顯處於「高位反覆爭持」的情況。基於房策未明，市場憂慮升溫，他預計短期內樓價升幅及二手成交將會進一步放緩，短期二手成交料會回落至4,000宗以下，但一手會繼續推售。

今年8月樓價突破歷史新高後，出現輕微波幅，處於「高位反覆爭持」情況。

布少明：樓價升勢料進一步放緩

布少明強調，長遠利好樓市的基本因素不變，置業「內需」仍然高企，加上資金充裕、低利率及低供應，四大利好條件對樓價形成支持。

供應方面，他預計未來五年每年平均私樓落成量約17,700伙，較過去十年平均每年約14,300伙上升近兩成半，惟較1999至2003年高峯期每年平均約27,000伙，仍少近三成半。反觀需求方面，無論人口、家庭數目都比1997年為高，加上按息亦明顯較1997年為低，需求亦較當時強勁。

供求失衡的情況下，樓價不斷上升，而近期失業率已由年頭高位7.2%回落至最新4.7%，現時利好因素仍大於利淡因素，長遠支持樓價續升。他預料，待10月6日《施政報告》公佈後，房屋及土地供應塵埃落定，樓價走勢才會更明朗。

布少明料，待10月6日《施政報告》公佈後，樓價走勢才會見明朗。（張浩維攝）

籲有序增供應 不宜引調控內地樓市政策

布少明認為，「樓是用來住不是用來炒」的方向絕對正確，香港住屋問題嚴重，「求過於供」的情況持續，中央關注對港人「是福非禍」，如能解決住屋問題，將是一大德政，故歡迎任何能舒緩住屋問題的政策措施。

惟由落實土地供應直至單位落成需時，估計樓價未必出現大幅的調整。他認為，現時樓市情況不適宜與1997年樓市大跌相提並論，因為觸發97年樓價大調整是亞洲金融風暴，加上炒賣熱烈，置業人士防守性低，樓價下跌造成骨牌效應，再者，八萬五政策令後期落成單位大幅增加，才令樓價進入一個長期的下跌週期。

另一方面，現時樓市問題源頭是供應不足，故調控樓市應以增加供應為主軸，布少明建議特區政府有序增加土地供應，不宜引入調控內地樓市的政策，避免影響本港樓市的信心，尤其是目前香港經濟仍未全面復甦。除長遠的「明日大嶼」填海計劃外，他倡議中短期的措施可考慮善用現有土地資源，以及加快農地轉換和補地價。