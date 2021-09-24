地建會﹕無聽聞內地官員關注香港房屋問題消息　睇唔到會有壓力

香港地產建設​商會今日（24日）下午1時舉行例行會議，討論有關市傳北京政府向香港地產大亨提出新任務，要求幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題。

澄清商會及成員未有所聞

香港地產建設​商會秘書長龍漢標與多名發展商高層，在會後見傳媒澄清，商會及會員從未聽到有關消息，又指地建會一直關注民生問題，與政府共商對策，商會會全力支持政府增加房屋供應，改善民生。

對於近日流傳的市場消息會否感到壓力，龍漢標表示「睇唔到會有壓力，報道還報道，但係我地只能做到將我地所知、開會結果向大家講清楚」，又重申商會一直與政府就香港所面對的問題，包括土地房屋、社會經濟民生問題，都經常想辦法一起解決。

上周外媒報道北京政府提新任務

上周五（17日）《路透》指北京政府向香港地產大亨提出新任務，要求幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題，而且又被告知「遊戲規則已經改變」，中國政府不再願意容忍「壟斷行為」。時隔一周，香港地產建設​商會今日下午1時舉行例行會議，討論上述事宜。