嘉里郭鶴年前媳婦「意頭價」5888萬購黃竹坑揚海四房

港鐵黃竹坑站上蓋新盤，屢錄名人入市，由嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的港島南岸第2期揚海，新近獲「大馬糖王」郭鶴年的前媳婦本田由美子以「意頭價」5,888.8萬元購入一個四房單位。

據土地註冊處資料，上述成交為揚海1A座中層A室，於9月13日以5,888.8萬元易手，買家為HONDA YUMIKO。據了解，該買家為本田由美子，與「大馬糖王」嘉里集團創辦人郭鶴年的前媳婦名字相同。

去年2億沽中半山富匯豪庭

上述單位實用面積1,299平方呎，採四房間隔，成交呎價約45,333元。新買家是次支付約250.27萬元稅款，佔樓價約4.25%，意味以首置名義入市。

本田由美子不時買賣本港豪宅物業，如2020年3月份，她透過俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式，以逾2億元賣出中半山富匯豪庭1座低層A、B室，較2007年購入價約9,394萬元比，帳面獲利1.06億元。

亞洲富豪郭鶴年（左）。

名人入市｜新世界鄭家純妻斥1580萬 購黃竹坑揚海兩房戶

至於揚海的買家身份近日亦陸續曝光，不乏名人，如新世界主席鄭家純妻子葉美卿（Ip Mei Hing Katherine），近月斥資1,580.4萬元購入項目第1B座中層一伙兩房戶，實用面積523平方呎，呎價約3.02萬元。