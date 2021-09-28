差估署修訂7月樓價指數397.7點　破歷史高位　惟8月即回落0.15%

據差估署最新公布，在數據修訂下，7月份私樓樓價指數調整至397.7點，較2019年5月份的高位396.9點高出0.2%，意味樓價指數在7月份已經破頂。然而，8月份數字有回落，樓價指數報397.1點，終止連續七個月的升勢，按月回落0.15%，但仍較歷史高位高約0.05%。

7月指數破頂 8月回落兼結束七個月升勢

而若與去年12月份指數379.9點相比，今年首八個月樓價累計仍錄4.53%升幅。

若以五類單位面積劃分，出現三升兩跌的情況。當中，E類（1,722平方呎或以上）單位升幅最大，8月份報329點，按月升1.83%；而D類（1,076至1,721平方呎）及A類（431平方呎以下）單位則分別報441.9點及332.9點，按月分別上升1%及0.61%。

而C類（753至1,076平方呎）及B類（431至752平方呎） 單位則分別報342點及383.4點，按月跌1.95%及0.49%。

陳海潮：料《施政報告》前市場仍觀望

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，政府數字向來略有滯後，7月份樓價破頂屬意料之內，然而，今年中股市波動，加上8月份內地連番出手調控，市場尤其部分中港商人的態度轉趨審慎，樓市即市略有回調。

陳海潮續指，料10月份公布《施政報告》前，市場仍是採取觀望態度。他估計《施政報告》仍是著墨中長期房屋供應為主，即使土地共享先導計劃也要至少三至五年才有實際供應，故中短期房屋仍是供不應求。陳海潮預料，今年底前樓價仍是平穩發展，他不認為中央會如調控內地樓市一樣調控本港樓市。