香港興業7200萬沽寶雲大廈單位　「股壇壞孩子」馮耀輝女兒接貨

港島豪宅市場錄高價成交，由香港興業國際（0480）持有的中半山寶雲大廈單位，新近以7,200萬元沽出，成交呎價28,560元，創項目新高。公司持有上述單位約三十年，現帳面勁賺6,700萬元。

據土地註冊處資料，上述中半山寶雲大廈低層2室，本月初以7,200萬元易手，單位實用面積2,521平方呎，呎價28,560元創大廈新高紀錄。

上述單位由興祥投資有限公司（HAGENT INVESTMENT LIMITED）持有，公司董事包括查懋成、林紅、顏文英及鄧滿華，均為香港興業國際（0480）的管理層。

「股壇壞孩子」馮耀輝女兒買入

是次成交單位在1991年購入，當時買入價為500萬元，即持貨約三十年，帳面升值約6,700萬元或13.4倍。至於新買家為馮依琪（FUNG YEE KEI KAY），料為「股壇壞孩子」、前禹銘集團董事總經理馮耀輝的女兒。

寶雲大廈位於中半山寶雲道7C號，於1957年入伙，樓齡約六十四年，設一座，提供18伙。