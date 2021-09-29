茶果嶺KOKO RESERVE示範單位曝光　黃光耀：首批主力推大單位招標

會德豐旗下、位於茶果嶺的KOKO RESERVE，日前已上載樓書，發展商今日（29日）首度開放示範單位予傳媒參觀。發展商早前透露，傾向全盤82伙透過招標出售，會德豐地產常務董事黃光耀今日表示，最快今、明兩天公佈首張銷售安排，預計首批最少推出30伙，以700平方呎以上三房大單位為主，預期吸引區內家庭客及換樓客。

KOKO RESERVE主打大單位，單位間隔以兩房起，今日開放予傳媒參觀之示範單位以第1座8樓B室為藍本，實用面積828平方呎，屬於兩房間連工人房間隔，為連裝修示範單位。

【KOKO RESERVE示範單位直擊】

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單位原則為三房戶型，發展商把主人房跟其中一間睡房打通，改成以玻璃分間，設計成書房及寢室。主人房的套廁屬「黑廁」，房間外連工作平台。單位配有獨立廚房，連接工人房。客廳呈長形，連接露台，至於客廁則為明廁。

值得一提，上述8樓B室單位列為「無改動」，即此室的交樓規格將與示範單位一樣，發展商將連同裝修及傢俱一併售予買家。據項目樓書，除上述8樓B單位外，KOKO RESERVE其他B單位均屬三房一套連工人房間隔。換言之，與示範面積及間隔相同之單位，全盤只得一伙。

KOKO RESERVE 將於國慶當日（10月1日）優先開放展示廳予會德豐會員及專貴客人參觀，並於本周六（2日）起向公眾開放。