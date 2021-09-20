藍田KOKO HILLS第2期命名KOKO RESERVE　涉82伙　料較第1期貴10%

會德豐發展旗下的藍田新盤KOKO HILLS第2期，今日（20日）正式命名為KOKO RESERVE，涉及一座，僅提供82伙。會德豐地產總經理楊偉銘指，​KOKO RESERVE為KOKO HILLS發展項目三期之中最臨海、最低密度、最尊貴之期數。

會德豐地產常務董事黃光耀則表示，預計KOKO RESERVE一個月內展開銷售程序，定價將參考第一期KOKO HILLS，該期的平均成交呎價約為21,700元，預計新一期定價較上期高約10%。

KOKO HILLS以三梯六伙低密度式設計，標準戶涵蓋兩房至四房戶，實用面積介乎483至1,175平方呎，另設平台特色戶、複式單位及天際複式單位。

位於藍田茜發道的KOKO HILLS，整個發展項目合共分為三期，包括第1期KOKO HILLS（413伙）、第2期KOKO RESERVE；至於KOKO HILLS第3A期及3B期正在申請預售樓花，計劃2022年推售。

會德豐第四季將推三盤，包括啟德沐泰街10號、山頂MOUNT NICHOLSON及種植道11號洋房。右一為楊偉銘；右二為黃光耀。

會德豐第四季推三盤

至於集團其他新盤方面，會德豐預計第四季將推出啟德沐泰街10號住宅項目，黃光耀指，現正等待預售批文，取得批文後將隨即推盤。

第四季亦會推出兩個山頂豪宅項目，包括MOUNT NICHOLSON最後4伙頂層複式戶，實用面積由2,194至4,551平方呎，將以招標形式出售；以及山頂種植道11號洋房第5至8號屋，實用面積介乎6,000至8,000平方呎，將於第四季內招標出租。