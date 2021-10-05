世邦魏理仕：第三季甲廈空置樓面增至900萬呎　創新高

本港新冠肺炎疫情正受控，經濟開始復甦，惟國際房地產顧問世邦魏理仕認為，9月份仍有很多不確定性因素，包括股市波動、中資發展商的債務問題等，投資者短期內仍會保持審慎態度，不過長遠來看，相信投資氣氛仍會得到明顯改善。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，儘管工業及物流租賃於今年第三季有所放緩，但仍是第四季的大趨勢。商場、街舖、酒店以及擁有改建或重建潛力的全幢工業物業等逆週期資產，將繼續受到機構投資者和本地投資者的青睞，惟考慮本港通關時間最為關鍵。

甄浚岷又指，以7,800萬元（1,000萬美元）以上的投資物業計算，高峰期資本市場一整年的交易總額可達1,700億至1,800億元。2020年全年交易額達528億元，今年首三季已累計錄573億元，已超越去年全年成交額，甚至高於2019年，可見本年度交易氣氛已改善。

左起為黎尚文、溫運強、馮慧詩、陳錦平及甄浚岷。

商舖租賃需求主要來自餐飲業

零售方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務─商舖資深董事溫運強表示，零售業正在緩慢復甦，租賃需求大部分來自餐飲行業，其次是個人護理和化妝品，以及休閒服裝品牌，佔第三季租賃交投約32%。不過，儘管租賃勢頭有所改善，但業主和零售商對預期市道發展的展望有落差，核心區的空置率將會維持在高位一段時間。

當中，旺角的租賃壓力最大，空置率躍升2.9個百分點至18.9%。尖沙咀區的表現較為正面，空置率下降2.9個百分點至20.3%。餐飲和休閒服裝品牌繼續引領租賃需求。至於租金走勢方面，整體舖租基本上平穩，惟尖沙咀區受高空置率拖累，租金按季下調1%。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，本地疫情受控，商業活動續漸回復正常，失業率連續六個月下降，至8月份的4.7%，加上電子消費券推出，短期內提振消費，預計零售市場在今年餘下時間出現更顯著復甦 。

政府日前派發第二期消費券，商場人流暢旺。（孔繁栩攝）

甲級商廈連續八季出現「負吸納」

寫字樓走勢仍繼續被看淡，世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，由於新增和擴張需求有限，整體甲級寫字樓市場於今年第三季淨吸納量錄得負11.932萬平方呎，連續第八季出現負數。九龍東為本季度唯一出現正淨吸納量的地區，錄得2.8萬平方呎的微增長。

同時，甲廈空置率再上升0.2個百分點至11.0%，將整體空置樓面推高至900萬平方呎的最新紀錄。當中，以港島東的空置率躍升得最快，達到8.5%，創十六年新高。大中環區的空置率保持不變，為7.3%。

租賃勢頭持續改善，令本季度的甲廈租金跌勢放緩，由2021年年初至今已下降5.3%，而第三季整體租金則下降0.9%。未有地區於今年第三季出現租金增長。