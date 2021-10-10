上水尚宜今推售全盤30伙　首兩小時沽清　九成買家採90天付款方法

大鴻輝旗下上水新盤尚宜，以「細絕北區」的開則、加上如車位的定價，成功吸引市場關注。項目原定昨日（9日）首輪銷售，推售全盤30伙，惟因受天氣影響順延至今日（10日）揀樓，為《施政報告》公布後首個開售的全新盤。項目折實入場費242.88萬元起，早前截收850個認購登記，超額認購逾27倍。

現場所見，今早9時左右，數十名準買家及代理於設在現樓地舖的售樓處外，排隊進行登記。據知，截至上午約11時許，全數30個單位已被買家認購，即約兩小時內沽清。發展商大鴻輝集團執行董事曹展康指，雖然昨天受惡劣天氣影響，公開揀樓程序需要順延一天，但亦無阻銷情，銷售反應理想，集團日後會繼續供應更多迎合市場需要的住宅項目。

參考尚宜的成交紀錄冊，售出的30伙中，有27伙的買家採用90天付款方法，即最高獲12%折扣，佔比約90%。另有兩伙的買家採用270天付款，一伙買家採180天付款。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，尚宜開價吸引，屬現時市場罕有200餘萬元新樓供應，加上新一份《施政報告》提及新界北都會區新發展，加強今日出席買家的信心，該行今日出席率高見八成，當中約七成為同區用家。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受天氣影響延期一天發售的上水「尚宜」，今日推出全數30伙，該行客戶出席率超過八成。本月一手市場熱鬧，加上樓市政策轉明朗，他預料10月一手成交量可錄逾2,000宗水平。

位於上水新樂街38號的尚宜，全盤30伙，實用面積138至259平方呎，包括開放式及一房單位，折實售價由242.88萬至512.4萬元，折實呎價15,986元至20,750元。整批折實平均呎價18,454元。

【尚宜示範單位】