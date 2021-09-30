上水新盤尚宜138呎折實售242.88萬起　發展商：售價與車位相若

大鴻輝旗下、鄰近上水「水貨街」的新盤尚宜，其開放式單位面積僅138平方呎，細絕北區。發展商今日（30日）公布首張價單，盡推全盤30伙，折實平均呎價18,454元，折實入場費242.88萬元起，發展商指可承造九成按揭，意味首期24.8萬元可做業主 ，更形容「售價與車位相若」。

首批30伙的折實售價由242.88萬至512.4萬元，折實呎價15,986元至20,750元。入場單位為2樓E室，實用面積138平方呎，開放式設計，扣除12%折扣後，折實售價為242.88萬元，折實呎價17,600元。至於呎價最低為1樓C室，面積169平方呎，同屬開放式，折實呎價15,986元。

全數折實低於600萬 可做九成按揭

大鴻輝集團執行董事曹展康指，尚宜全數單位折實低於600萬元，可造九成按揭，換言之，首期24.8萬元已可做業主 。曹展康又指，尚宜單位總價細，形容「售價與車位相若」，除吸引同區上車客，對投資客而言亦是個好選擇。曹展康又表示，集團尚有兩至三個住宅項目，位於港島西及深水埗，仍在設計階段，主打中小型單位。

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呎價計較同區二手高逾兩成

參考中原數字，粉嶺及上水一帶私樓如上水中心及名都，9月份平均二手成交呎價分別為15,340元及13,320元，即尚宜的呎價較同區二手高20%至38%。再參考同區公屋天平邨，中層面積381平方呎單位，近月綠表成交價為210萬元，同呎數的白表成交價為340萬元，若以金額計，尚宜入場價比同區公屋還要平，但以呎價計則高出一大截。

已屆現樓的尚宜，由一座6層高之住宅大廈組成，一梯六伙設計，包含26伙標準單位及4伙平台特色戶。單位實用面積由138至259平方呎，僅提供開放式及一房戶型，其中一房戶只佔6伙。

尚宜位於上水新樂街38號，地皮由大鴻輝於2017年12月以1.31億元投得，以最高可建樓面計算，項目每呎樓面地價約1.4萬元，當時創下新界北區地價新高。