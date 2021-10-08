中原入稟追討恒大逾1億佣金　施永青：如清盤「排得後冇著數」

內房中國恒大（3333）再遭地產代理入稟追討佣金。該集團旗下在港的兩個新盤長沙灣恒大•睿峰及屯門恒大•珺瓏灣，早於2019年起銷售，最新遭中原地產入稟高等法院追討，指發展商未有支付佣金1.06億元。

《香港01》記者先向中原查詢追討佣金事宜，中原發言人表示，因就相關事宜入稟法院，不方便再作透露。其後記者再致電中原地產創辦人施永青，他回覆時表示本來並不急於追討相關佣金，但見有部分行家已率先入稟追討，始終多了一種憂慮，假若最終相關公司需要清盤，債權人也要排次序追討，直言「排得後冇著數」。

恒大兩盤中原共售443伙

據入稟狀，中原地產獲兩個樓盤的發展商Twin City Holdings Limited及Fortune Choice Development Limited，委聘為售樓代理，中原成功售出屯門恒大•珺瓏灣共401個單位，涉及約9,033萬元的佣金連獎金。

而長沙灣恒大•睿峰方面，中原則售出42個單位，涉及約1,643萬港元佣金連獎金。不過被告未按協議支付佣金，因此中原入稟追討。

代理銷售恒大兩樓盤後疑被拖佣 美聯入稟追逾4300萬

事實上，本月初美聯物業及香港置業也就上述兩個樓盤，入稟追討中國恒大，涉及逾4,300萬元佣金，兼須付利息及訟費。

美聯物業及香港置業成功售出長沙灣恒大•睿峰61伙，涉及佣金逾948萬元，惟發展商只支付逾38萬元，餘額逾910萬元仍未支付。至於屯門恒大．珺瓏灣涉及共337個單位，原告原可獲佣金共逾3,975萬元，發展商只支付541萬元，尚餘逾3,434萬元仍未支付。