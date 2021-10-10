黃偉綸：人均居住空間擬增10%至20%　冀4人公屋增至480呎

發展局局長黃偉綸今（10）在網誌表示，政府一直全力增加土地供應，以提供足夠土地應付房屋、經濟和社會方面的需要，亦盼可以改善居住空間，滿足「住大啲」的訴求。

「住大啲」願景非空談 私樓研設面積下限

此外，黃偉綸指出，「愈住愈細」問題是社會的一個「痛點」，政府希望改善居住空間，滿足社會「住大啲」的期望，更用以鼓勵培育幼兒、建立家庭和居家安老。考慮到如果人均居住空間增加10%，每人約215平方呎；若增加20%，每人約237平方呎。現時一個四人公屋單位大約不足400平方呎，假設增加20%，會有約480平方呎左右。

他指，一些較遠期的規劃，如交椅洲人工島（可興建15萬至26萬個住宅單位，當中七成為公屋）會以上述標準，即加大10%或20%來規劃公屋。就私營房屋方面，他指，政府未來會考慮在賣地或一些重建項目內，規定單位面積最小為多少，其中有建議為200至210平方呎。

發展局局長黃偉綸指，北部都會區打破以往「南重北輕」局面。（余俊亮攝）

北部都會區打破以往「南重北輕」局面

對於行政長官林鄭月娥在《施政報告》提出《北部都會區發展策略》（下稱《發展策略》），黃偉綸指，打破以往「南重北輕」側重港島和九龍的局面，亦打破以往職住不平衡的情況，都會區內將匯聚大量人口和本地就業機會。

他又指，局方會馬上開展工作，有些《發展策略》中的建議，可在即將進行的相關發展研究中跟進，例如發展局剛獲撥款約10億元，進行新界北新發展區相關研究，將按《發展策略》擴大該等研究的邊界、調整其基線，如新田/落馬洲發展樞紐勘查研究，將可涵蓋其研究範圍附近的地方，以及落馬洲管制站騰出來的20多公頃土地。

至於新界北新發展區相關研究現正進行招標，有信心本月內完成，隨即會展開工作，盼望三十六個月內完成。

另外，他指《發展策略》中部分建議並不在現時發展研究的範圍內，需要啟動新的發展研究，這包括《發展策略》建議發展流浮山/白泥/尖鼻咀一帶，以及馬草壟的發展範圍。他信心可在明年中或之前展開初步研究，預計需時十八個月，完成後會進入規劃及工程研究。