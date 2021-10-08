發展局黃偉綸：私樓賣地條款考慮設最細單位面積　限200呎起

新一份《施政報告》於周三（6日）公布後，發展局局長黃偉綸、運輸及房屋局局長陳帆今（８日）出席相關措施記者會進行解說。其中黃偉綸表示，2016年發表的《香港2030+》估算的土地短缺數字過於保守，最新數字已提升至約3,000公頃，大升1.5倍。此外，他又透露，未來私人住宅用地推出賣地時，考慮訂下最細面積的限制或條款，或以約200平方呎作為界線。

黃偉綸表示，香港由2019至2048年的土地短缺約3,000公頃，大幅高於2016年發表的《香港2030+》估算約1,200公頃，認為2016年的估算過於保守，低估了香港未來實際需要。

2016年估算過於保守 中長期土地短缺3000公頃

他續稱，最新的數字採用前膽性的估算，更考慮到推動經濟發展配合國家政策等因素，同時也考慮到改善市民的居住空間。假若人均居住空間提升10%，料每人可達215平方呎。而在2019年至2048年，該局預計，涉房屋用地的土地短缺約510至680公頃，而經濟用地則料約701至820公頃。

對於近年一手新盤市場上推出面積極小的納米單位，黃偉綸指出，未來私人住宅用地推出賣地時，考慮訂下最細面積的限制或條款，比如說「約200至210平方呎」，直言「香港人住大啲，不是空講，但要啲時間」。

樓齡較大舊樓 可再降低強拍門檻

施政報告提及研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建。黃偉綸指，政府希望相關措施可增加土地供應，但同時會考慮保障私有產權。他又表示，目前50年樓齡以上的舊樓強拍門檻需要達到八成，最新希望可就細節研究放寬，「樓齡老啲既舊樓，可進一步降低門檻」。

中為運輸及房屋局局長陳帆、右二為發展局局長黃偉綸。

而運輸及房屋局局長陳帆表示，覓地建屋是政府的重中之中，當局會加強市區更新的工作，包括重建西環邨及馬頭圍邨，同時會爭取將周邊土地併入重建地盤。預計該兩個重建項目可提供約5,000伙。

至於石硤尾大坑西邨重建計劃，預計提供超過3,300個單位，其中約2,000個單位由市建局以「首置」方式發售，其餘約1,300伙用作重置租戶。

加快檢視綠化地帶

對於增加土地供應，黃偉綸指出，政府會加快檢視綠化地帶，料涉及300公頃土地，佔全港2%，同時會加快作技術研究。

近年政府曾經有意推出一手空置稅，惟終擱置，陳帆則表示，疫情肆虐下，不是重推相關措施的好時機。