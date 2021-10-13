圓規襲港｜大埔一田8號風球重開　首100名顧客有獎　店外現人龍

一田超市（大埔）自今年6月起進行翻新裝修，經過四個月後，定於今日10月13日早上9時重開，「撞正」颱風「圓規」襲港，橫風橫雨，一田昨晚於官方社交平台宣布指，「就算聽朝早8號風球持續，大埔店超市風雨不改，會如常開幕。」

據了解，一田超市（大埔）佔地約2.5萬多平呎，投入近4,100萬元進行優化工程，以森系元素作為主題。是次重新開張，首100名顧客可獲贈禮物一份，包括限定南瓜圖案野餐籃，吸引不少市民毋懼風雨前往，早上店外一度大排長龍，中午店內仍有不少市民在選購。

記者中午時段現場直擊一田超市（大埔），翻新後的分店空間頗闊落，各類產品也有清晰分類，正門位置為水果及蔬菜區域，臨近收銀處則有零食區、熟食區等。此外，該店完成裝修後，特別加強新鮮食品組成，引入海鮮專櫃發售新鮮魚，以及加強精品肉類選擇。

一田百貨行政總裁黃思麗預計，一田超市（大埔）重開後，將吸納更多區內具消費力的家庭客群，料營業額可錄得按年5％至8%增長。

【直撃一田超市大埔分店開張情況】

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黃思麗又表示，第二期消費券發放後，市民消費意欲增加，同時受惠於銀聯及一田嬰兒用品展推廣帶動下，料10月上旬（即10月1日至8日），扣除裝修及新店因素，百貨部整體營業額仍按年單上升13%，當中，以電器及嬰兒用品生意增長較為顯著；至於超市仍然受壓，錄單位數字跌幅。