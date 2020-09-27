【多相】全新5000呎日式超市谷辰進駐尖沙咀中間道

恒地（012）旗下位於尖沙咀中間道的銀座式商廈H Zentre，於去年落成，樓高17層，雖受疫情影響，項目亦陸續引入不同類型租戶，其中包括佔地5,000平方呎的日式生活雜貨店「谷辰GUU SAN」。

H Zentre主要分為三大區域，分別是零售、餐飲及醫務樓層。其中，同屬恒地旗下的 Unicorn Stores（HK）Ltd.（前稱UNY）的新品牌日式生活雜貨店「谷辰GUU SAN」近日亦於大廈試業，主打從日本直送的時令水果蔬菜、零食、飲品及生活用品等。

和風裝潢迎港人口味

谷辰佔地逾5,000平方呎，以和風裝潢為主，完全迎合港人口味。谷辰內設有三大部分，包括營養輕食專區、品味生活專區以及超市專區。現埸所見，輕食及新鮮水果蔬菜區域人流較多，亦有不少人在店內提供的的座椅上休息。

營養輕食專區，有米角KOME KORNER 及THE SALFEE BAR，前者以健康手工飯糰及便當為主，後者則以營養沙律和咖啡為主打。

另外，沢屋SAWAYA 則以減少包裝為理念，顧客可按需要購買綠色健康果仁和五穀雜糧，減少浪費。而超市專區則提供來自日本或外國的食品。

↓谷辰GUU SAN內部環境↓

+ 5 + 5 + 5

在9月26日至10月25日期間，顧客於谷辰單次消費滿指定金額，即可獲不同禮遇。米角及THE SALFEE BAR也提供開業優惠。

電競館新進駐H Zentre

而位於UG層的「AME運動電競館」即將開業，為本港首個融合「運動」與「電競」的館場，內有5個遊戲設施，包括滑雪、划艇、騎馬、拳擊及單車。