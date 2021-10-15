將軍澳海茵莊園部署月內推售　示範單位將涵蓋所有戶型

九建（0034）旗下、位於將軍澳新盤海茵莊園醞釀推售，九龍建業（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳出席美聯「海茵莊園」專門店開幕儀式時透露，項目樓書及示範單位準備已屆最後階段，料於月內推售。她續指，海茵莊園將設4個示範單位，涵蓋項目所有戶型，其中開放式及一房戶屬裝修示範單位。

康城區承接力佳 區內新盤銷售率高逾9成

美聯特別為該盤開設專門店，並於今日（15日）開幕。美聯物業住宅部營運總監張子存指，區內樓市承接力理想，區內新盤銷售率高達97.2%，相信海茵莊園將深受市場歡迎。他續指，近年將軍澳日出康城區發展成熟，生活配套完善，現有鐵路，加上將軍澳跨灣連接路主橋預料2022年竣工。

海茵莊園位於將軍澳石角路1號，由2座組成，合共提供1,556伙單位，戶型涵蓋開放式至3房戶。項目主打細單位，其中開放式及一房戶佔90%，實用面積200平方呎起，預計關鍵日期為2022年8月31日。