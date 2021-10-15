鄧成波家族4.15億沽灣仔商廈　五個月連環沽貨105億

上月進行新一輪沽貨行動的舖王鄧成波家族，再有物業獲大手買家購入。該家族持有、部分樓面改劃成為酒店的灣仔商廈莊士企業大廈，項目一籃子樓面以合共4.15億元沽出，物業在過去7年帳面貶值約4%或1,700萬元。自鄧成波今年5月14日離世後，該家族在過去5個月已累沽超過43項物業，包括工商舖、酒店、住宅及停車場等，合共套現逾105億元。

據土地註冊處資料，該家族最新沽售的灣仔駱克道382號莊士企業大廈，劃分兩部分出售，其中5樓、7樓至15樓合共9層寫字樓，成交價2.15億元，新買家為Dragon Colour Global Limited。該批寫字樓約11,750平方呎，成交呎價約18,298元。

每間客房均價400萬

此外，莊士企業大廈16樓至24樓現為旭逸雅捷酒店（灣仔），新近以2億元易手，新買家為Perfect Champion Global Limited，酒店部分佔11,331平方呎，項目提供50間客房，平均每間客房成交價約400萬元。上述莊士企業大廈的新買家並非本港註冊的公司。是次易手的寫字樓及酒店部分，每月收租共約86.1萬元，即租金回報約2.5厘。

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該兩項物業原業主為百事星有限公司（Brilliant Sense Limited），其公司董事包括鄧耀邦（TANG, YIU PONG）及鄧耀昇（TANG, YIU SING）。二人分別為舖王鄧成波的兒子。

2014年購入價4.32億

據了解，鄧成波家族在2014年以約3.6億元，向資深投資者紀寶買入上述灣仔莊士企業大廈共15層樓面，其後再分段買入3層，合共持有18層樓面，總購入價約4.32億元。以該最新價4.15億元計算，料帳面已貶值約1,700萬元或3.9%。

事實上，上月市場流傳舖王鄧成波家族再有新一份放售名單，涉及超過39項物業，合計市值高達約47億元。該份名單也包括上述莊士企業大廈物業，惟當時叫價6.2億元，意味最新成交價較叫價大削2.05億元。