世紀21化身「白武士」　擬接手Q房網香港員工　CEO：只待正式簽約

Q房網上月底發公告，將撤出香港，並於10月底暫停香港總部營運，香港市場將轉特許經營店運作，由前線員工自己組建公司將繼續營運部分門店。最新有消息指，世紀21有意接手Q房網香港的員工，將聘用其員工、接手分店，但以世紀21品牌營運。

Q房網目前全線員工有500人，後勤員工約30人，連同總部現時有9間分店。公司上月底宣布撤出香港，並表示會按照香港勞工法例遣散受影響之員工。

據報，世紀21行政總裁吳啟民回應《香港01》查詢時，表示世紀21的確有意與Q房網香港合作，合約已準備就緒，只待正式簽約。吳啟民稱，聘用Q房網香港的人手可產生協同效應，無須重新訓練人手，又認為Q房網香港員工在網絡營商的經驗，有利減少分店開支。

他又指，目前已經有約200名前Q房網的員工入職世紀21，最終有可能聘用Q房網香港全部500名員工，並視乎個別分店租約、招牌撤換等，決定是否繼續經營那些門店，又透露相關開支並非小數目。吳啟民稱，成功合作後，世紀21的團隊人數將大增至2,000人。

Q房網今年贊助電視劇《大叔的愛》因而知名度大增，7月份更挾劇集的熱潮，乘勢推出招聘講座、合夥人計劃，以及於8月推出「Q房網考牌班」，以吸納人手。參考Q房網的網頁，連同銅鑼灣總部現時有9間分店，分布於淺水灣、小西灣、筲箕灣、將軍澳新都城、沙田石門等。