將軍澳海茵莊園最快本周開價　首批料涉312伙

新盤市場轉旺，九龍建業（0034）旗下將軍澳新盤海茵莊園快將開價。九龍建業（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，項目將於本周內上載樓書及開放示範單位，並於本周末公布首張價單，首批料涉及312伙，主打開放式戶及一房戶，實用面積200至427平方呎。樓盤定價將參考同區二手樓盤。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，將軍澳一直是市區的重點發展新市鎮，尤其是康城區，區內私人屋苑的樓齡最長只有十三年。是次海茵莊園提供1,556個單位，開放式及一房戶佔九成，料可滿足市場對小型單位的需求。

九龍建業陳淑芳（右四）表示，海茵莊園本周內公布樓書及首張價單。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府新一份《施政報告》不加辣不減辣，成功掃走市場疑慮，後市即時轉趨明朗，加上房策以長遠供應為主，難以滿足市民的短期房屋需要，他預料一二手成交穩步向升，估本月一手成交可達2,000宗。

海茵莊園關鍵日期為明年8月

海茵莊園位於將軍澳石角路1號，由兩座組成，合共提供1,556伙單位，戶型涵蓋開放式至三房戶。項目主打細單位，其中開放式及一房戶佔90%，實用面積200平方呎起，預計關鍵日期為2022年8月31日，樓花期不足一年。