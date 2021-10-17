星凱．堤岸B組今進行揀樓　首小時暫沽50伙　中洲：最快今日加推

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸今日（17日）繼續進行銷售，並由B組（欲購最少一個指明住宅物業之登記人）準買家進行揀樓。據發展商的銷售安排，3張價單、合共536個單位安排於昨日和今日進行銷售，據資料，昨日大手客時段合共售出271伙，即今日尚有265伙可供出售。今早9時左右，準買家陸續到場等候抽籤及揀樓。

【12：40】楊聰永：最快今加推第四張價單

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，昨日（16日）賣出271伙，套現金額逾30億元，最大手買家購入4伙，至於內部認購推出20伙，售出18伙。付款方法方面，選用即供的約佔六成多，三成多選用建期付款。楊聰永相信，兩天料可售出逾九成單位，最快今日會加推第四張價單。

【11：00】首一小時暫沽出50伙

截至今早上11時左右，暫沽出50伙。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，星凱．堤岸昨（16日）賣出271伙，套現逾30億元。左為中洲置業行政總裁陳志興。

【10：40】中原：大部份屬年青上車客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，星凱．堤岸昨日首輪A組銷售，市場消息指售出逾270伙，屬9月初以來，單日單一新盤銷售伙數最多。他表示，今日進行B組銷售，出席率高見八成，銷售以細單位為主，吸引剛性需求，用家佔八成，當中大部份屬年青上車客。他預料，兩日可售出536伙的95%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則指，B組客戶出席者中，約七成為用家，投資者佔約三成，他預料項目落成後呎租可達45元，租金回報料3厘。他又指，有大手客擬斥資近1,800萬元購入兩伙，擬自住及投資。

星凱．堤岸早前首批連兩度加推，合共推出536伙，一房最低折實售價617.4萬元起，整批折實平均呎價逾兩萬元。項目上周截收約2.5萬票。

星凱・堤岸為中洲置業在港的首個樓盤，由四幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙，標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶，戶戶面積逾千呎。項目預計關鍵日期為2023年3月。