將軍澳海茵莊園日內公布樓書　全數單位可採「垂直空間」自設閣樓

九龍建業（0034）旗下將軍澳新盤海茵莊園，進入銷售直路。九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳今（19日）表示，項目將於日內公布樓書，預計本周內開放示範單位，首張價單料本周末公布，首批料涉312伙。

陳淑芳表示，由於項目所有單位均享有極高樓底3.5米，較市場上的一般單位為高，適合採用「垂直空間」設計，料可吸引年輕人客群或投資者入市。問及上述設計改動所需費用，發展商則指暫時未有相關數字。

發展商今日在記者會展示一張採用「垂直空間」設計的單位模擬圖，參照開放式戶型設計，室內設有閣樓作為寢區，並有樓梯連接大廳。惟模擬圖未有顯示實用面積資料。

九建（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏表示，日出康城區內提供2.2萬伙住宅單位，但並沒有開放式單位，而一房戶也只佔8%，反映區內欠缺細單位供應。

會所佔地約5萬呎

鄭子宏又表示，海茵莊園提供度假式概念會所The Manor及Manor Garden，會所室內面積約2萬平方呎，室外面積則約9,000平方呎。室內外共設有10多項設施，包括大型私人宴會廳、25米長園林戶外泳池、室內籃球場、羽毛球場、乒乓波場、健身室及瑜伽室等。另有綠化園林約2萬平方呎，整個會所佔地約5萬平方呎，斥資數億元興建。