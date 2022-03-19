運動品牌疫市擴充　平租進駐羅素街、皇后大道中一線地段

疫情持續兩年多，港人無法出門旅遊，同時亦愈來愈注重健康生活，加上期內東京奧運及冬奧等體育盛事，令大眾對體育、運動用品需求急增，相關品牌趁疫市落戶一線地段。

其中，中環皇后大道中48號萬年大廈地舖及閣樓，兩層面積共約3,900平方呎，原由汽車品牌平治租用，作為Mercedes-Benz X IWC HAUS概念店，惟去年底遷出，並獲運動品牌Under Armour承租，據知每月租金約80萬元，呎租約205元，較舊租跌價近半。舖位現時封上圍板，料4月開業。

Under Armour主打運動服裝及波鞋，早年亦曾租用同區複式舖位，位於擺花街38至42號兩層，面積合共約3,000餘平方呎。

Under Armour承租萬年大廈兩層舖位。位置鄰近娛樂行及港鐵站。

羅素街近年首獲運動品牌進駐

此外，曾是全球最貴商業街的銅鑼灣羅素街，亦獲運動品牌垂青。涉及為羅素街38號金朝陽中心地下及1樓A號舖位，兩層面積約5,300平方呎，原租戶為英國名牌Burberry，之前月租約200萬元，惟現改由運動品牌承租，據知月租約120萬元，平均呎租約226元。相比之下新租較舊租跌40%。市傳新租戶亦為Under Armour，品牌在同區京士頓街亦有門市。

此外，另有一國際運動品牌則選擇落戶尖沙咀國際廣場一地舖，面積約1,130平方呎，月租約40萬元，平均呎租約354元，較上一手租金跌約73%。