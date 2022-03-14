首度退守一線街　莎莎放棄續租尖沙咀廣東道二千呎地舖

第五波疫情爆發，核心區零售商戶受重擊，市場消息指，連鎖化妝品店莎莎（0178）棄守租用四年半的尖沙咀廣東道地舖，本月租約完結後不再續租，為莎莎在四大核心區一線街道首間結業門市。

高峰期月租135萬 去年跌至50萬

上述舖位為尖沙咀廣東道68至80號恒利大廈地下5至6號舖，面積約1,940平方呎。莎莎自2017年9月起承租此舖，最初首半年月租為90萬元，隨後三年租金增加至每月135萬元，呎租約696元。

據了解，該舖位在去年3月份租約已到期，由於當時疫情有所好轉，故莎莎續租多一年觀望後市，當時獲得減租至每月50萬元，呎租約258元，租金下跌63%。

目前整體零售市況仍受疫情困擾，上述舖位雖有在市場上放租，但業主未有設下意向價。有舖位代理預計，該舖位市值月租難高過50萬元。

莎莎不再續租尖沙咀廣東道68至80號恒利大廈地下5至6號舖。（網上圖片）

莎莎近年先後放棄核心區分店

事實上，莎莎於四大核心一線街道、即中環皇后大道中、銅鑼灣羅素街、尖沙咀廣東道、旺角西洋菜南街均設有門市。是次先棄守尖沙咀廣東道據點。

近年，莎莎旗下不少零售核心區的門市相繼結業，如尖沙咀北京道71至77號誠信大廈地下及1樓，2020年3月份約滿結業。舖位面積約7,000平方呎，由莎莎自2011年起以50萬元租用，於2014年高峰期曾以132萬元續租，2017年租金已回落三成至每月90萬元。

至於莎莎租用的銅鑼灣波斯富街72至74號地下連1樓巨舖，面積約5,400平方呎，2020年6月份也不再續租。該舖位在2009年起由莎莎以每月82萬元租用，及後在2012年租金升至150萬元。