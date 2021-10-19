太古推大嶼山9幢洋房招租　面積1500呎起　戶戶設獨立花園

太古地產（1972）今日（19日）宣佈，推出大嶼山南岸全新租賃住宅項目HAM TIN VILLAS。項目共提供9幢獨立洋房，面積由約1,500至1,700平方呎，均為三房設計，各設3,700至5,700平方呎花園。

HAM TIN VILLAS提供兩種間隔出租，包括三房設計連中空客飯廳，實用面積約1,500平方呎。另一設計同為類似的三房間隔，加設有家庭廳，實用面積約1,700平方呎。兩種間隔均設開放式廚房，主人房連接面積約350平方呎私人平台。

位置上，項目毗連貝澳沙灘，太古指，由HAM TIN VILLAS往東涌市中心，需約20分鐘車程。距離香港國際機場及港珠澳大橋約30分鐘車程。太古地產住宅業務董事杜偉業表示，HAM TIN VILLAS將大嶼山南岸獨特的景色融入其中，宣傳大嶼山本土自然文化，融合健康生活及自然共生概念。