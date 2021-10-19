信置未來一年擬推4盤　涉5000伙　中環ONE CENTRAL PLACE下月登場

信置（0083）聯席董事田兆源今（19日）表示，集團未來一年計劃推售4個住宅項目，合共涉約5,000伙。其中，與市建局合作的中環卑利街ONE CENTRAL PLACE，提供121伙，料最快11月推出，現正待批預售樓花。

至於與嘉華（0173）合作的西鐵錦上路站項目，則提供2,200伙，擬分兩期推出，料最快今年底至明年初推售。而與嘉華及招商局置地（0978）合作的日出康城第11期，提供3座、共1,880伙，最快明年首季推售。至於與嘉里（0683）及太古（1972）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期，涉約800伙，料明年第四季登場。

觀塘凱滙累沽94% 套現約240億

田兆源續指，集團旗下觀塘凱滙至今已售出1,870伙，佔全盤單位總數1,999伙的約94%，套現約240億元。單計今年初至今則累售出240伙，套現近37億元。 另合資的西九龍長沙灣維港滙至今累沽約550伙，套現近80億元。

其中維港滙 III 昨晚再加推5號價單、涉39伙，集中第1B座，包括27個開放式戶及12個一房戶，實用面積278至331平方呎，最高19%折扣計，折實售價666.2萬至935.2萬元。同時定於本周五（22日）推售90伙。