堅尼地城新盤KENNEDY 38上載樓書　開放式戶最細207呎

新地（0016）、恒地（0012）及會德豐合作發展的堅尼地城卑路乍街38號KENNEDY 38，今日（22日）公布樓書、項目圖則及布局圖。全盤最細的開放式戶，實用面積僅207平方呎。項目預計在11月初推售，定價將參考同區新盤的呎價。

該盤提供341伙，戶型以開放式、一房及兩房為主。標準戶佔全盤約95%，實用面積229至456平方呎，而連平台或天台的特色單位則佔約5%，實用面積207至1,000平方呎。據樓書資料，項目最細的單位為2樓G室，實用面積207平方呎，設平台38平方呎。

示範單位下周開放

KENNEDY 38示範單位正在籌備中，最快於下周開放予公眾人士參觀。該盤特色單位預計會以招標形式推出，而標準戶則以價單形式銷售。

全盤341伙 佔六成為一房

KENNEDY 38提供341伙，當中開放式單位佔三成、一房戶佔六成，當餘一成單位則為兩房及三房連平台或天台特色戶。項目預計關鍵日期為2023年2月底，樓花期約十七個月。

前身為工廈 新地佔項目權益53%

翻查資料，KENNEDY 38前身為天成工業大廈，為一幢13層高、樓齡約四十六年的工廈，並於2019年1月獲屋宇署批出拆樓紙。據新地年報資料，上述項目提供住宅及商舖部分，合共約6.6萬平方呎，而新地持有項目權益約53%。