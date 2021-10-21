密集恐懼｜海茵莊園公布樓書　一層32伙　開放式183呎細絕康城

九龍建業（0034）新盤海茵莊園今日（21日）晚上10時半左右公布樓書。項目的開則極為密集，其中一座住宅大廈一層多達32伙，與同系六年前發售的紅磡「納米盤」環海‧東岸不相伯仲。此外，其開放式單位最細僅183平方呎，細絕日出康城。

面對近年部分市區納米單位屢現蝕讓，發展商回應指，日出康城區內過去一直未有同類細單位供應，料仍具吸引力。項目鐵定於周五（22日）開價及開放示範單位。

海茵莊園主打開放式戶及一房戶，分別提供392伙及1,071伙，合共涉及1,463伙，佔全盤單位總樓1,556伙高達94%。當中標準戶的面積由203至866平方呎不等。

參考樓書，項目的第1座開則有如「井字形」公屋設計，一層合共16伙。而第2座則採L型設計，一層共32伙，每層設3部升降機，即平均每10戶享一部升降機，與同系六年前推售的環海‧東岸一層36伙，密度相若。

此外，全盤最細單位為第1座2樓A3室，實用面積只有183平方呎，連19平方呎平台，屬特色戶型。而標準戶的最細面積為203平方呎，同為開放式間隔。

一層32伙 不認同是翻版「環海‧東岸」

陳淑芳表示，海茵莊園每層設有3部電梯，相信可應付住客需要，她又認為，海茵莊園不是翻版「環海‧東岸」，更指「完全唔同，海茵莊園係會有莊園式生活，項目會所不惜工本打造，有相當多綠化空間。」

九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，海茵莊園預計關鍵日期為2022年8月底，屬短期樓花，加上是目前全日出康城唯一提供開放式戶型的項目，相信吸引到年輕上車客及投資者入市。

對於頻頻有市區納米單位業主「損手」離場，陳淑芳認為，個別納米單位的確出現蝕讓，但市場亦有不少買家「狂追緊呢類單位」，如近期銷售的紅磡曼翹、上水尚宜銷情均不俗，認為情況非一面倒。

她又透露，項目近月已接獲約1萬個查詢，當中超過五成為區內客。她續指，項目定價將參考日出康城區內的新晉屋苑，如LP6及晉海，近月二手成交呎價達2.1萬元。

將建天橋連接屋苑及日出康城

至於九建（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏則表示，日出康城區內的屋苑，過去從來沒有開放式戶，而區內配套日漸完善，未來更將有跨灣大橋連接東九龍，他又指，海茵莊園未來將興建一條天橋橫跨環保大道連接日出康城，預計由屋苑步行至港鐵站僅約5至7分鐘步程。