海茵莊園加推156伙　入場389萬起　97%單位折實售900萬以內

九龍建業（0034）旗下將軍澳新盤海茵莊園，今（26日）上載新一張價單，涉及156伙，折實均價22,784元，當中有25伙折實售價低於500萬元。截至今日中午12時，項目接獲逾18,000人次參觀示範單位，累收到逾4,000張認購登記。

兩張價單共468伙 折實均價21515元

參考第2號價單，涉及156個單位，包括48個開放式、94個一房、14個兩房連儲物室，實用面積由204至 428平方呎，價單定價400.8萬至948.7萬元，價單呎價19,647元至25,066元。以最高折扣3%優惠計，折實售價388.8萬至920.2萬元，折實呎價19,059元至24,315元。156伙的折實均價為22,784元。

發展商指，是次價單單位售價較價單第1號輕微上升，主要是由於樓層、景觀及座向不同而有所調整。至於是次入場單位為1座3樓A7室，面積204平方呎，折實售388.8萬元，折實呎價19,059元。

兩張價單 折實低於500萬有55伙

海茵莊園至今已推出兩張價單，合共468伙，折實均價為21,515元。

參考2號價單，折實售價低於500萬元的單位，有25個（佔16％），如連同第1號價單，則合計有55伙（12%）；而折實價低於900萬元的單位有151個（佔97%），連同第1號價單合計有463伙（99%）。

發展商指，項目續維持本周末發售安排，最快今日或明日推出銷售安排，於本周六或周日開售。