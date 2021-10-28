洪水橋#LYOS首批88伙　開放式折實售345.8萬起　長實：北都好靚價

自政府10月初提出發展「北部都會區」後，所涉範圍內首個新盤為長實（1113）旗下洪水橋#LYOS，今日（28日）公布首張價單，首批涉88伙，開放式單位折實售345.8萬元起。長實執行董事趙國雄指，#LYOS首批「四球有找」，形容為定價屬「北都好靚價」。

價單1號共提供88伙，71伙屬於標準戶，包括15伙開放式戶、28伙一房戶、28伙兩房戶，另有花園特色戶17伙。入場單位為1A座2樓H室，實用面積205平方呎，價單定價397.5萬元，價單呎價19,390元，扣除最高13%折扣後，折實售價345.8萬元，折實呎價16,868元。

至於一房戶入場單位為1A座1樓K室，實用面積282平方呎，折實售439.4萬元，折實呎價15,582元。項目提供兩項付款計劃，包括120天即供付款計劃及建築期付款計劃，前者提供最高樓價優惠約13%，後者則為10%。

趙國雄形容，是次定價屬「北都好靚價」，又指項目屬北部都會區公布後的第一個樓盤，坦言「冇嘢好參考」，定價純粹視乎市場走勢及樓盤質素。他又指，未來北區都會區將有鐵路駁通前海，區內居民可前往前海工作，區內亦料有不少工作機會，預計居民未必一定要去中環上班。

對於近月樓價指數回落，趙國雄認為是「回一回氣」，目前經濟環境穩定，對香港經濟前景很有信心，預計樓價走勢穩定。

#LYOS屬於「洪水橋及廈村」區，#LYOS為該區自一手住宅物業銷售條例實施以來，首個以價單形式推出的新盤，故同區難有新盤可作直接參考。若參考元朗區新盤，對上一個開價的新盤為宏富遠東集團發展的屏山南屏匯，9月推出首批39伙，折實平均呎價15,467元，開放式入場價432.42萬元。

【#LYOS 示範單位】

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周邊二手呎價1.3萬至1.5萬

洪水橋及周邊屋苑的二手成交呎價方面，據中原數字，如樓齡僅6年、由富豪及百利保發展的尚築，目前二手呎價約15,556元；新世界發展、樓齡約7至8年的元朗蔚林及溱林，近月成交呎價約13,882元及13,793元。

#LYOS提供9幢物業，合共341伙，當中包括5幢5層高的住宅大樓（1A、1B、1C、2A及2B座），每層各設11至12個單位；另有4幢複式大樓（A至D座），一律兩層設計。戶型方面，包含開放式至三房單位，實用面積202至806平方呎。關鍵日期為2023年9月30日。示範單位設於紅磡置富都會9樓。