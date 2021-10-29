港鐵東涌配電站住宅項目僅收5份標書　業界料有流標風險

港鐵（0066）東涌牽引配電站物業發展項目，為區內十年來首度再推的住宅地，該地皮在昨日（28日）截標，港鐵罕有地未有即日公布接獲標書數目。直至今日（29日）下午3時，該公司才正式公布項目共接獲5份標書，有業界人士認為，招標反應未如理想或與補地價金額過高有關，料項目有機會流標。

港鐵表示，東涌牽引配電站物業發展項目共接獲5份標書，該公司將詳細考慮收到的標書文件，並於稍後公布招標結果。昨日就項目遞交標書的財團包括長實（1113）、華懋、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）。

有測量師認為，上述標書數目不太理想，預計有流標風險。反應不佳預計項目補地價金額過高有關，而且中標財團更需要向港鐵分紅，比例不少於15%。

上月35家財團遞交意向書

資料顯示，東涌配電站項目位於東涌文東路及喜東街交界，一條馬路之隔為大型屋苑映灣園。住宅樓面面積最高約94萬平方呎，料提供1,400至1,800伙。消息透露，項目補地價金額達約47.65億元，即每平方呎補價約5,071元。分紅比例不少於15%。

項目上月獲約35家發展商遞交發展意向。截標前市場就上址的估值介乎42.3億至75.2億元，每平方呎樓面地價約4,500元至8,000元。