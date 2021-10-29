港鐵小蠔灣車廠一至三期擬建56幢住宅　涉1.5萬伙公私營房屋

港鐵（0066）就大嶼山小蠔灣車廠，向城規會遞交發展方案，其中第一至三期將興建56幢住宅，提供1.5萬伙，當中私人住宅佔10,720伙，公營住宅佔4,280伙。

據城規會資料，上述申請地點為大嶼山丈量約份第346約地段第143號小蠔灣車廠，佔地約323.63萬平方呎，計劃興建56幢樓高21層至45層的住宅大廈，涉及住宅樓面約1,119.4萬平方呎。

擬議發展的第一至三期，平台將採用台階式設計，提供公共交通設施，以及政府、機構或社區設施和其他配套設施，當中包括新設鐵路站的車站大堂、公共交通交匯處、住宅發展附屬的泊車和康樂設施、購物商場、兩間小學、一間中學、四間幼稚園及社會福利設施。

非住宅部分提供約37.13萬平方呎，當中購物商場佔32,29萬平方呎，而4間擬作商業營運的幼稚園佔約4.84萬平方呎。整個項目提供5,884個車位。

第四期擬建6200伙資助出售公屋

申請人指出，整個小蠔灣車廠用地將會分四期發展，提供2萬伙，當中一半會是以資助出售房屋單位為主的公營房屋。至於項目第四期將提供約6,200個以資助出售房屋單位為主的公營房屋。