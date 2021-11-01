Wetland Seasons Bay第二期兩日內開價　首批至少78伙｜示位直撃

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第二期快將開價。新地代理總經理胡致遠今日（1日）指，項目自上周公布樓書後，接獲不少查詢，最快於兩日內推出首張價單。而示範單位將於本周末開放予公眾參觀，同步收票，首輪銷售預計於下星期展開。

胡致遠續指，首批最少推出78伙，盡量涵蓋開放式至四房戶型，價錢將參考項目一期的成交價，預計呎價約1.5萬至1.6萬元。

【Wetland Seasons Bay 2期交樓標準示範單位】

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Wetland Seasons Bay第二期上載樓書 開放式戶245呎細絕天水圍

Wetland Seasons Bay設於九龍環球貿易廣場（ICC）的示範單位，今日率先開放予傳媒參觀，其中一個以第1B座8樓B2室為藍本，屬交樓標準示範單位，實用面積430平方呎，兩房間隔，單位客飯廳呈長形佈局，外連露台，近門口位置設有開放式廚房，浴室屬黑廁設計。

Wetland Seasons Bay第二期，由兩座樓高9至10層的低密度住宅大樓，以及8幢分層別墅組成，共涉及388伙。面積最細的單位為第1B座1樓C1室，實用面積245平方呎，設平台76平方呎；而最大的單位為別墅RV1地下A室，實用面積1,158平方呎，設花園906平方呎。