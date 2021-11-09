元朗站上蓋The YOHO Hub最細單位300呎起　定價參考Grand YOHO

新地（0016）元朗站上蓋項目The YOHO Hub部署出擊。新地副董事總經理雷霆今（9日）表示，The YOHO Hub 第B期預計本月底前取得預售文件，隨即推出市場。

The YOHO Hub屬YOHO系列之終結

他表示，The YOHO Hub為元朗YOHO系列的壓軸樓盤，又指YOHO系列自1993年起推出首個樓盤新元朗中心，過去二十八年間已先後推出多個住宅項目、商場等，直言「有好多回憶」，又指是次屬YOHO系列的終結。

新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub分兩期發展，合共提供1,969伙，第一期B期提供1,030伙，設4座，標準戶包括一房至四房戶，實用面積約300至1,200平方呎，不設特色戶；至於另一期則有939伙，暫時未有詳情。

新地副董事總經理雷霆（左）及新地代理總經理陳漢麟。

The YOHO Hub基座將設有商場，零售樓面約10萬平方呎，若連同現有的YOHO MALL I及YOHO MALL II 兩個商場計算，合共提供逾100萬平方呎零售樓面。

Grand YOHO近月呎價2.3萬

被問及作為壓軸樓盤定價會否較進取，雷霆指，集團會繼續以市價推盤，又指同系同區的Grand YOHO近月個別標準戶成交呎價約2.3萬元，會以此作為參考。

雷霆又指，今年一手交投量暢旺，料全年成交可達約1.6萬宗，認為近月股市、債市市況波動，證明持有磚頭為更佳的選擇，料投資者會續流入物業市場。