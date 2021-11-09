Wetland Seasons Bay 2期首輪沽清136伙　即晚加推147伙

新地（0016）天水圍新盤Wetland Seasons Bay 2期，今日（9日）下午5時半進行首輪銷售，涉及136伙。昨截收逾2,450票，超額認購17倍的，據現場所見，下午約5時15分，位於環球貿易廣場（ICC）的售樓處外，陸續有部分A組大手買家到場，排隊等候登記。

【2３：１７】加推全新一張3號價單

市場消息透露，截至晚上10時半，首輪提供的136伙已全數獲買家認購。

發展商同時公布加推全新一張3號價單，新一批單位涉及147伙，折實平均呎價為15,018元，涵蓋開放式至四房間隔，其中包括26伙特色戶。

價單第3號單位以定價計由523.8萬至1,516.65萬元，呎價由15,876至21,212元，折實售價由432.1萬至1,251.23萬元，折實呎價由13,098至17,500元。

入場單位為第1A座1樓C1單位，實用面積為279平方呎，屬開放式，以現金付款計劃計，折實價為432.13萬元。

發展商同時上載銷售安排第3號，將於本周六（13日） 以價單推售共164伙，包括開放式至四房戶及特色戶。另有8伙以招標形式發售。

【22：07】截至晚上10時，暫沽出121伙

【20：15】截至晚上8時15分，暫沽出55伙

【18：50】準買家林太：擬斥800多萬購三房

據市場消息，A組時段提供的6個別墅單位已沽清。至於B組於傍晚6時50分開始報到，現場有逾百名準買家及代理排隊等候登記及揀樓。

一位不願上鏡的準買家林太太表示，自己本身居於南區，有意斥資逾800萬元買入該盤一個三房單位。她表示，自己育有一名3歲兒子，見樓盤會所設施完善、鄰近米埔濕地，環境靠近大自然，為讓小朋友有更佳的居住環境，故願意由南區搬入天水圍。她又稱，港島樓價昂貴，較難負擔三房戶。

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【18：30】中原：3組客擬買兩伙 各涉資1400萬

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有3組用家分別有意買入Wetland Seasons Bay 2期兩伙，估計涉資約1,300萬至1,400萬元。他又表示，該行年輕上車客佔一半，估計是項目銀碼較細、米埔環境吸引年輕人入票。

至於美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，該行買家出席率約八成，其中有一組家庭客有意購買兩伙，包括一房及兩房單位，擬作自住，預計涉資共約1,200萬至1,300萬元。他又指，該行準買家中多達六成為「80後、90後」，用家及投資者比例分別為七成及三成。他又預計，未來Wetland Seasons Bay 2期落成後，每呎租金約35元，回報可達3厘。

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Wetland Seasons Bay 2期首批推出98伙，折實平均呎價14,708元，隨後再原價加推58伙，折實平均呎價為14,750元。兩張價單合計156伙，發展商抽出其中136伙，於今天發售，開放式戶折實售424萬元起。今日分A、B兩節銷售，別墅單位買家可於A節優先揀樓。

Wetland Seasons Bay第二期，由兩座樓高9至10層的低密度住宅大樓，以及8幢分層別墅組成，共涉及388伙。樓盤預計關鍵日期為2022年6月底。屋苑面積最細的單位為第1B座1樓C1室，實用面積245平方呎，細絕天水圍私樓，單位另設76平方呎平台；而最大的單位為別墅RV1地下A室，實用面積1,158平方呎，設906平方呎花園。